Donar verliest teleurstellend van Feyenoord

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft donderdagavond in Rotterdam verloren van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball. In een razendspannende slotfase trok de thuisploeg aan het langste eind: 73-70.

In het eerste kwart stelden de Groninger basketballers teleur. Het netje werd nauwelijks gevonden en halverwege het kwart was het nog maar 8-3. Na 10 minuten spelen had Feyenoord een aardig gat geslagen: 21-13. In het tweede kwart wist Donar wél meer te scoren, maar dat deden de Rotterdammers ook. Bij rust was Donar maar 2 punten ingelopen: 41-35.

Na rust kwam Donar dan eindelijk op gelijke hoogte, en aan het eind van het derde kwart was er zowaar een kleine voorsprong: 52-57. Wie dacht dat de Groningers zouden doordrukken in het laatste kwart, kwam bedrogen uit. Lange tijd bleef Donar steken op 2 punten, terwijl Feyenoord puntjes bleef sprokkelen. Een razendspannende slotfase volgde, waarbij uitblinker Trenton Gibson van Feyenoord met een driepunter zijn ploeg op 73-70 bracht, met nog 14 seconden op de klok. Na een time-out leed zowel Donar als Feyenoord kort na elkaar balverlies. Met nog een paar seconden op de klok schoot Donar-speler Theo John een driepunter mis, waardoor de overwinning naar de Rotterdammers ging.

Topscorers bij Donar waren John Meeks en Karolis Babusis met beiden 17 punten. Sander Hollanders was goed voor 11 punten. Bij Feyenoord was Trenton Gibson topscorer met 21 punten.

Volgende week speelt Donar kwalificatiewedstrijden voor de FIBA Europe Cup. De eerste wedstrijd is komende maandag. Dan speelt de ploeg van coach Andrej Stimac tegen Sabah BC uit Azerbeidzjan.