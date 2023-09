Donar verliest eerste wedstrijd om Landoltcup nipt van Bonn

De basketballers van Donar hebben woensdagavond in Zwitserland nipt verloren van Telekom Baskets uit Bonn. Het werd 72-80.

In Zwitserland wordt deze dagen het internationale toernooi Landoltcup gespeeld. De Telekom Baskets zijn de winnaar van de Champions League van afgelopen seizoen. Donar begon sterk aan de wedstrijd. Na het eerste kwart leidde het team van trainer Andrej Štimac met 23-14. Daarna begon het bij Bonn te lopen. Bij rust was van de riante voorsprong bijna niets meer over: 35-34.

Na rust volgde er een herhaling van het eerste kwart. Donar wist door sterk te spelen de voorsprong verder uit te bouwen: 53-48. In het laatste kwart kwamen de Duitsers echter sterk terug, en werd de eindstand op 72-80 bepaald. Komende vrijdag speelt Donar de tweede wedstrijd. De opponent is dan Giviva Scafati Basket uit Italië. In het weekend vinden de finales plaats.

Meer informatie vind je op deze website.