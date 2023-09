Donar sluit strijd om Landolt Cup winnend af tegen Sigal Prishtina

De basketballers van Donar hebben zaterdag op de Landolt Cup gewonnen van Sigal Prishtina uit Kosovo. In Zwitserland werd het 91-69.

Deze week wordt aan het meer van Neuchâtel in Zwitserland gestreden om de Landolt Cup. Woensdag verloor Donar nipt van Telekom Baskets uit Bonn: 72-80. Vrijdag werden de Groningse basketballers van de vloer geveegd door het Italiaanse Givova Scafati. Het werd 51-96. Daarmee restte er nog één wedstrijd, die tegen Sigal Prishtina. Waarbij het om de vijfde of zesde plaats ging in het eindklassement.

Donar liet tijdens de wedstrijd een aantal mooie rebounds zijn. De ploeg oogde sterker dan in de vorige wedstrijden, en had meer snelheid. In de eerste fase ging het nog gelijk op, maar al snel begon Donar uit te lopen. Die voorsprong gaf men niet meer uit handen. De eindstand werd op 91-69 bepaald. Donar is daarmee vijfde geworden op het toernooi. Volgende week zaterdag wacht de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen begint. In Assen is dan Eisbären Bremerhaven de opponent.