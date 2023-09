Donar maakt team compleet met laatste twee spelers

Jelte Mast en Délé Adetunji. Bron: Donar

Donar heeft het team voor de competitie rond. Jeugdspelers Délé Adetunji en Jelte Mast zullen beide afwisselend deel uitmaken het de eerste team.

De spelers zijn het jongere “broertje van” Sheyi Adetunji en Rienk Mast, die ook beiden vanuit de jeugdopleiding doorstroomden naar het eerste team. Donar verloor in de voorbereiding van Leicester Riders en speelde ook een toernooi in het Zwitserse Yverdon-les-Bains. In het toernooi werden de eerste twee wedstrijden verloren. Het Zwitserse Telekom Baskets Bonn was te sterk met 80-72. Ook Givova Scafati Basket wist te winnen van Donar met 51-96. In de laatste wedstrijd wist Donar voor het eerst in de voorbereiding een oefenwedstrijd te winnen. KB Prishtina uit Kosovo werd verslagen met 69-91.

Zaterdag speelt de Groningse basketbalclub een oefenwedstrijd tegen Eisbären Bremen. De wedstrijd wordt om 19:30 gespeeld in De Spreng in Assen. Op 23 september begint de BNXT League met een thuiswedstrijd tegen Heroes Den Bosch.