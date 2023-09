Donar flink onderuit in eerste oefenduel in Wildervank

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding naar het nieuwe basketbalseizoen heeft Donar vrijdagavond weinig goeds gebracht. Met 75-104 ging de Groningse basketbalclub onderuit tegen Leicester Riders in Wildervank.

Het team van Donar keek na tien minuten al tegen een achterstand aan. Het eerste kwart werd met 21-24 afgesloten. In het tweede kwart gaf Donar slechts één punt toe aan de Engelsen, maar ging met vijf punten achterstand de rust in (44-49).

Terug uit de kleedkamer bouwden de Engelsen hun voorsprong verder uit en met nog tien minuten spelen liepen de Riders uit naar 64-75. In het laatste kwart gaf de Groningse ploeg de wedstrijd volledig weg, met 75-104 als eindstand.

Na de uitglijder tegen Leicester Riders in de Wildervanckhal van vrijdagavond speelt Donar komende woensdag opnieuw een oefenwedstrijd. In Yverdon-les-Bains in Zwitserland treedt de ploeg van coach Andrej Stimac woensdag aan tegen Bundesliga-kampioen en Champions League winnar Telekom Baskets Bonn. Daarna volgen nog twee wedstrijden in Zwitserland. Over twee weken is Donar weer in Nederland voor een laatste oefenwedstrijd tegen Eisbären Bremerhaven in Assen.