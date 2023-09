Domineesacademie zet oud bankgebouw aan Oude Ebbingestraat te koop

Foto via Google Maps - Streetview

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft haar pand aan de Oude Ebbingestraat in Groningen te koop gezet. Het voormalige bankgebouw uit 1889 moet een kleine vier miljoen euro gaan kosten.

Het voormalige gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en later de SNS-bank werd in 2011 gekocht door de PThU toen de domineesopleiding van Kampen naar Groningen verhuisde. Maar vorig jaar maakte de PThU bekend de universiteit te willen verhuizen naar Utrecht, omdat de studentenaantallen al jaren teruglopen. Ook de vestiging in Amsterdam verhuist naar de Domstad. De verhuizing moet in september 2024 een feit zijn.

Tot die tijd wil de PThU wel in het gebouw blijven zitten. Volgens de verkopende makelaar is de Rijksuniversiteit Groningen misschien geïnteresseerd om het pand voor vijf jaar te huren. De RUG en de PThU werkten al sinds de komst van de theologieopleiding naar Groningen samen binnen het onderwijs.

Wie het pand wil kopen, moet wel flink in de buidel tasten. Het gemeentelijke monument van bijna tweeduizend vierkante meter moet net iets minder dan vier miljoen euro gaan kosten.