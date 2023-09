Documentaire over dakloosheid: ‘Het kan iedereen overkomen’

Hoe is het om dak- of thuisloos te zijn? In “Van de Straat” geeft documentairemaker Rianne Aalbers antwoord op die vraag door drie Groningers te volgen die hiermee te maken hebben. De documentaire is gemaakt in samenwerking met opvangcentrum Open Hof.

Het proces van de documentaire begon in het opvangcentrum. Onder het mom van “vrijwilliger” begon Rianne met het schenken van koffie en het uitdelen van broodjes. “Met de gesprekken zocht ik naar drie verschillende verhalen. Toen heb ik Fahrad, Roelof en Iddo gevraagd of ik een keer met een camera hen mocht filmen.”

“Het doel is de beeldvorming rondom dak- en thuisloosheid te veranderen”, zegt Rianne. “Het hele probleem ga je er niet mee oplossen, maar ik hoop dat mensen na het kijken van de documentaire wel anders naar dakloosheid kijken. Als je langs een dakloze loopt, moet je gaan denken: ‘daar zit een mens, daar zit een Groninger’.”

‘Het had ons ook kunnen overkomen’

Een van de hoofdrolspelers in de documentaire is Iddo Kemp. Iddo is niet meer dakloos en woont tegenwoordig in de Korrewegwijk. Hij sluit zich volledig aan bij de woorden van Rianne. “Ik wil dat mensen niet meer met een boog om mij heenlopen.” Iddo vindt het belangrijk om zijn levensverhaal te delen. Dit deed hij in het verleden al met tientallen stadswandelingen, waarmee hij mensen op verschillende plekken in Groningen bracht waar een deel van zijn leven heeft afgespeeld. “Er bestaat een kloof tussen ‘normale’ mensen en mensen die een rugzak hebben. Dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Tijdens mijn wandelingen zeggen mensen vaak: ‘het had ons ook kunnen overkomen’. Het zit dichtbij elkaar.”

Rianne vond het erg leuk om Iddo te volgen. “Ik vind het altijd gezellig om bij hem thuis te komen. Hij kletst je de oren van de kop en heeft prachtige verhalen. Tuurlijk, Iddo heeft ook heftige dingen meegemaakt, maar hij heeft altijd geprobeerd om er iets van te maken.

Première in het Forum

“Van de Straat” wordt aanstaande zaterdag getoond in de bioscoop in het Forum. Voor Rianne is dat een spannend moment. Het is namelijk ook de eerste keer dat Iddo de beelden ziet. “Ik hoop dat je vindt dat ik je mooi heb neergezet en een eerlijk beeld geef”, zegt Rianne terwijl ze naast Iddo zit.

Iddo hoopt vooral dat hij niet te krom loopt en onverstaanbaar is. “Onder de hele documentaire zit ondertiteling, dus dat komt wel goed”, zegt Rianne glimlachend.