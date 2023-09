Districtsbeker: Velocitas 1897 maakt sterke indruk tegen FC Lewenborg

Foto Martijn Minnema: Velocitas won met 2-5 van FC Lewenborg

Met FC Lewenborg en Velocitas 1897 stonden er vanmiddag in de eerste wedstrijd in de groepsfase van de districtsbeker twee kampioenen tegenover elkaar. FC Lewenborg stak vorig seizoen in de derde klasse zondag met kop en schouders boven de rest en promoveerde naar de tweede klasse. Daar gaat het als zaterdagclub verder. Velocitas werd kampioen in de zaterdag tweede klasse en is daarmee na tien jaar terug in de eerste klasse waar het in het verleden als zondagclub ook actief was.

Vanmiddag was het verschil tussen de kampioenen vrij groot, Lewenborg deed aardig mee maar Velocitas was simpel sterker en won met 5-2.

Velocitas had voor rust een veldoverwicht en hoewel Lewenborg ook zijn momenten voor de goal van de tegenstander had was Velocitas verreweg de betere en kreeg het de meeste kansen. Al na 11 minuten opende Cass Pinas de score voor Velocitas. Op het half uur was het kort achter elkaar twee keer raak. Eerst strafte Thomas Bats geknoei achterin bij Lewenborg af (0-2 31′) en drie minuten later kreeg Dion Zimmerman alle tijd en ruimte om van een meter of twintig fraai raak te schieten, 0-3. Kort voor rust maakte Thomas Bats er met zijn tweede 0-4 van, hij kopte via de onderkant lat de bal in de kruising. In de laatste minuut voor rust deed Lewenborg via Armando Kremer nog iets terug, 1-4.

Dat was ook wel verdiend, want zoals gezegd, ook Lewenborg kreeg kansen. 3-7 had ook prima gekund als ruststand.

Na rust startte Lewenborg goed, kreeg direct een paar grote kansen, maar daarna nam Velocitas de regie weer over. Dat leidde in de 57′ minuut tot de 1-5, de technisch vaardige Cass Pinas schoot uit de draai raak. Drie minuten later stond Mitchell van Kalsbeek aan het eind van een mooie Lewenborg aanval, 2-5.

Daarna nog kansen over en weer, de meeste opnieuw voor Velocitas, maar gescoord werd er niet meer.

Volgende week speelt Velocitas thuis tegen Gorecht en gaat Lewenborg op bezoek bij Oranje Nassau.

Gorecht-Oranje Nassau eindigde vanmiddag in 1-2. De bovenste twee gaan door, dus als ON en Velocitas volgende week winnen zijn ze beide door naar de knock outfase van de districtsbeker.