Districtsbeker: Tim Sanders schiet Helpman naar volgende ronde

Foto Martijn Minnema: Tim Sanders scoorde drie keer bij Helpman - Hoogezand

Helpman (zondag) plaatste zich zaterdagavond verrassend voor de knock-outfase van de districtsbeker. De tweedeklasser versloeg thuis eersteklasser Hoogezand met 3-0.

Grote man bij Helpman was Tim Sanders (foto). Net als vorige week ook tegen een eersteklasser, GVAV Rapiditas, scoorde hij drie keer.

De eerste twee doelpunten tegen Hoogezand kwamen voort vanuit een goed uitgespeelde counter in de eerste helft. Na rust kreeg Helpman de beste kansen en Sanders bekroonde dat in blessuretijd toen hij de bal met een volley in de bovenhoek plaatste: 3-0.

Helpman heeft 6 punten uit 3 wedstrijden. Hoogezand heeft er 4. Zondag spelen GVAV en Forward tegen elkaar. Forward is bij winst door. GVAV moet met minimaal twee doelpunten verschil zien te winnen en minstens drie goals maken om een ronde verder te komen. Bij winst met één doelpunt verschil of een gelijkspel gaat Hoogezand door. Bij een 2-0 winst van GVAV volgt er een beslissingswedstrijd tegen Hoogezand.

PKC’83 was al geplaatst voor de volgende ronde. Thuis werd wel met 5-0 verloren van Rolder Boys, dat ook de volgende ronde bereikte. VV Groningen was al uitgeschakeld en verloor zaterdagmiddag met 8-2 van GOMOS.

Zondag maken GRC Groningen en SC Stadspark onderling uit wie naar de knock-outfase gaat. GRC heeft aan een gelijkspel genoeg. Winsum was al door in deze poule en won met 7-0 van Bedum.

Derde klasse en lager

Drie zaterdag derdeklassers waren al bijna al zeker van plaatsing en wonnen ook de derde wedstrijd. In deze poules met derde tot en met vijfdeklassers gaat alleen de eerste door.

Groen Geel won met 7-2 van HSC. Helpman zaterdag verpletterde GEO met 10-0 en The Knickerbockers was met 5-2 te sterk voor Niekerk. Mamio had aan een gelijkspel tegen SIOS genoeg, maar deed meer dan dat en won met 4-1.

Be Quick zaterdag had ook aan een remise voldoende, maar verloor met 3-0 van ACV 2. Lycurgus had nog een kleine kans om door te gaan. Amicitia VMC werd met 5-1 verslagen, maar concurrent Middelstum won ook en die club gaat een ronde verder.

HFC’15 was al uitgeschakeld, maar won de laatste wedstrijd met 3-0 van Rood Zwart Baflo.

Vierdeklasser Omlandia had aan een punt voldoende tegen ZEC, maar de ploeg uit Ten Boer verloor na een spannende wedstrijd met 4-3 en ligt er uit.

De overige clubs die op zaterdag in de vierde en vijfde klasse spelen waren al uitgeschakeld.

Programma zondag met Groninger kanshebbers:

GVAV Rapiditas – Forward

GRC Groningen – SC Stadspark

FVV – Engelbert (Engelbert bij minstens remise door)

Groninger Boys – Zevenhuizen (GB bij minstens remise door)

Groen Geel (zondag) – Siddeburen (Groen Geel moet winnen)

Verslag Oranje – Nassau – Velocitas en FC Lewenborg – Gorecht