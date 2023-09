Districtsbeker: Grote winst PKC’83, nederlaag GRC Groningen

PKC’83 won in de noordelijke districtsbeker zaterdag ruim van VV Groningen. SC Stadspark won en hield de kans op plaatsing voor de volgende ronde levend. GRC Groningen verloor.

PKC’83 won in groep 11 ook de tweede wedstrijd. VV Groningen werd op sportpark het Noorden met grote cijfers geklopt. Het werd 8-2 voor de eersteklasser. Bryan Inge scoorde drie keer. De Groningers wonnen eerder al van GOMOS. PKC is een ronde verder als GOMOS zondag punten morst in de wedstrijd tegen Rolder Boys. VVG, dat voor de tweede keer verloor, is dan definitief uitgeschakeld.

In groep 6 verloor GRC Groningen de tweede wedstrijd thuis tegen Winsum met 4-0. Winsum is daarmee met nog een wedstrijd te gaan al door naar de knock-outfase.

Stadspark won met 3-2 van Bedum. Sjors de Bont Danny Sims en Cedwin Tel scoorden voor Stadspark. Bedum is uitgeschakeld. GRC en Stadspark hebben drie punten uit twee duels. Beide ploegen ontmoeten elkaar volgende week zondag bij GRC. Vanwege het betere doelsaldo heeft GRC aan een punt voldoende om met Winsum een ronde verder te komen.

In groep 12 verloor Forward thuis met 3-0 van Hoogezand. Forward won de eerste wedstrijd van Helpman en bleef steken op drie punten. Zondag speelt GVAV thuis tegen Helpman. GVAV speelde eerder gelijk tegen Hoogezand.

Derde klasse en lager

In de poules met derdeklassers en lager gaat alleen de nummer één door.

Groen Geel kan de groepswinst in poule 43 alleen al op basis van het doelsaldo nauwelijks meer ontgaan. Na de 10-0 tegen VVK, werd zaterdagmiddag Glimmen met 4-0 verslagen. Groen Geel heeft 6 punten en VVK 3. VVK won met 4-3 van HSC. Glimmen en HSC zijn uitgeschakeld.

In groep 38 maken de reserves van ACV en de zaterdagafdeling van Be Quick het volgende week onderling uit wie verder gaat. Beide clubs hebben 6 uit 2. Be Quick won met 7-1 van LEO (Loon) en heeft aan een remise tegen ACV voldoende, vanwege het betere doelsaldo. Haren is uitgeschakeld na de 5-2 nederlaag tegen ACV.

In groep 44 valt zaterdag de beslissing als SIOS en Mamio elkaar ontmoeten. Beide ploegen wonnen de twee wedstrijden. Mamio won met 8-0 van de zaterdagafdeling van GRC en heeft daardoor een beter doelsaldo dan SIOS. Een punt is dus voor Mamio voldoende.

In groep 37 won The Knickerbockers met 12-1 van SC Stadspark (zaterdag) en heeft goede papieren om een ronde verder te gaan.. Eerder won TKB al met 7-0 van Ezinge. Niekerk speelt maandag tegen Ezinge. Niekerk won vorige week met 5-0 van Stadspark dat is uitgeschakeld.

In groep 48 zijn de beste papieren voor Helpman (zaterdag). Helpman won met 4-1 van De Heracliden. Vorige week werd het 12-1 tegen Eenrum. Zaterdag is GEO de tegenstander dat al twee keer verloor en uitgeschakeld is.

In groep 45 won Omlandia met 1-0 van Noordwolde. Vorige week werd er ook al met 1-0 gewonnen van KRC. Omlandia heeft zaterdag aan een punt voldoende tegen ZEC.

De overige clubs uit Groningen die op zaterdag spelen zijn uitgeschakeld of hebben alleen nog een theoretische kans om door te gaan.

Verslag Oranje – Nassau – FC Lewenborg en Velocitas – Gorecht