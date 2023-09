“Dinsdag zonnig en warm, komende dagen zonovergoten en tropisch”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De nazomer zit de komende dagen stevig in het zadel. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het zonovergoten en is er in de tweede helft van de week kans op tropische temperaturen.

“Dinsdag is het zonnig en zeer warm met 28 graden als maximumtemperatuur”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het oosten tot noordoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van dinsdag op woensdag is het helder en koelt het af naar omstreeks 15 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het zonovergoten en rustig nazomerweer. Het is zeer warm, en lokaal tropisch, met maximumtemperaturen tussen 28 en 30 graden. In de nachten koelt het af tot omstreeks 15 of 16 graden.”

“Tijdens het weekend druppelt er zaterdag wat lage bewolking ons gebied binnen en kan de dag met een mistbank beginnen. Toch speelt de zon een hoofdrol en met 26 tot 28 graden is het warm tot zeer warm. Zondag en maandag wordt het rond de 28 graden en op beide dagen is er veel zon maar ook trekt er zo nu en dan wat bewolking over op nadering van een storing op de oceaan. Dinsdag neemt de kans op een bui toe wanneer minder hete lucht vanaf de oceaan dichterbij komt.”

