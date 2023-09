“Dinsdag zon en later bewolking, komende dagen buien en harde wind”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het nazomerweer van de afgelopen week heeft plaats gemaakt voor regen waarbij de wind de komende dagen aan gaat halen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan we vanaf vrijdag de zon weer vaker zien.

“Dinsdag is er eerst af en toe zon, maar neemt gaandeweg de dag de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is er in het westen van de provincie een kleine kans op een bui. In de middag volgen er vanuit het noordwesten meer buien. Het wordt 17 of 18 graden, bij een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. In het waddengebied hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Op woensdag is er af en toe zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Donderdag is het rustig weer en zijn er perioden met regen. Het wordt 18 graden. Vrijdag is er af en toe zon en met name later op de dag is er kans op een bui. Het wordt 18 graden. Het weekend levert droog weer op. In de nacht van vrijdag op zaterdag, en in de vroege zaterdagochtend, is er kans op wat mist of een paar wolkenvelden. Overdag zijn er flinke perioden met zon, al kan het zaterdag nog wat tegenvallen. Dan wordt het 17 of 18 en op zondag wordt het 19 of 20 graden. Na het weekend zet het droge weer een groot deel van de week door, en wordt het met flink wat zon 18 tot 21 graden.”

