“Dinsdag perioden met zon, vanaf vrijdag kans op buien”

De komende dagen laat de zon zich regelmatig zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt vanaf vrijdag de kans op neerslag weer toe.

“Dinsdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door enkele sluierwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 21 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van dinsdag op woensdag ligt de minimumtemperatuur rond de 12 graden. Woensdag trekken er opnieuw enkele wolkenvelden over, maar is er ook regelmatig zon. Het wordt 21 of 22 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 of 3.”

“Donderdag en vrijdag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag vallen er een paar buien, maar op beide dagen is er ook geregeld zon. De wind uit het westen trekt wat aan, en wordt matig tot vrij krachtig. Tijdens het weekend is er af en toe zon, maar valt er ook een bui. Het wordt 18 tot 20 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.