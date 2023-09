Dierenambulance Groningen opent zaterdag de deuren tijdens open dag

Wie altijd al eens bij Dierenambulance Groningen heeft willen kijken, kan zaterdag 2 september bij de organisatie terecht. Van 10.00 tot 16.00 uur vindt er een open dag plaats.

“Wat is er allemaal bij ons te doen is”, herhaalt de organisatie de vraag. “Je kunt een kijkje nemen op onze meldkamer. Dat is de plek waar alle meldingen binnenkomen. En je kunt één van onze ambulances bekijken. En daarnaast zijn er tal van activiteiten. Zo is er een treintje voor de kleinste bezoekers en is er een stormbaan voor de wat oudere kinderen. Er is een heuse papegaaienshow, verschillende organisaties, waaronder De Fûgelhelling en Bikers for Animals, zijn aanwezig, en er is een knuffeldokter die zieke en gewonde knuffels op kan lappen.”

De jaarlijkse open dag is voor de organisatie een feestje, waarbij geïnteresseerden een kijkje in de keuken kunnen nemen. Dierenambulance Groningen is te vinden aan de Friesestraatweg 199A. “Als je met de auto komt, is het wel goed om te weten dat er in onze straat betaald parkeren geldt. Om kosten te besparen, adviseren wij om zoveel mogelijk op de fiets, lopend of om met het openbaar vervoer te komen.”