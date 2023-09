Dichte mist in Groningen, KNMI geeft ‘code geel’

Foto: Henk Ellérie

Weggebruikers in Groningen moeten zondagavond, en in de nacht van zondag op maandag, rekening houden met dichte mist. Het KNMI heeft voor de provincie ‘code geel’ afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf zondagavond 22.00 uur. “In het noordoosten komen plaatselijk mistbanken voor met een zicht van minder dan tweehonderd meter”, vertelt het KNMI. Op Eelde was het zicht aan het einde van de avond teruggelopen naar 127 meter. In Hoogeveen naar 148 meter. Op beide KNMI-stations is er sprake van dichte mist.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Drenthe. Code geel blijft van kracht tot 01.00 uur.