Deze gebouwen maken kans op de Groninger Architectuurprijs van dit jaar

Foto's via Groninger Architectuurprijs

De vakjury voor de Groninger Architectuurprijs heeft donderdagavond de genomineerden voor de Groninger Architectuurprijs 2023 bekend gemaakt. In totaal werden elf gebouwen geselecteerd die op 6 oktober kans maken op de prijs. Het publiek mag vanaf nu ook stemmen op hun favoriete inzending voor de publieksprijs van dit jaar.

De genomineerden van dit jaar zijn Klein Engelbert (OBS de Driebond), appartementencomplex Karaat aan de Oosterhamrikkade, De Regulateur in de Grunobuurt, het nieuwe gebouw van Iederz aan de Silkeborgweg, De Jacobijner (in de voormalige Borgmanschool aan de Jacobijnerstraat), De Kunstwerf, de Watertoren West (Doctor C. Hofstede de Grootkade), de Westerwal (Zeeheldenbuurt), de nieuwe Kattenbrug, De Eik en De Beuk (Selwerd), de Superhub in Meerstad, Het Perron in Haren en co-housingproject De Blokkendoos aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat.

Tilburg is dit jaar de Groninger Architectuurmaand partnerstad. Dat betekent dat zij de vakjury samenstellen voor de Groninger Architectuurprijs. Wethouder van stadsontwikkeling in Tilburg Bas van der Pol en architectuurcentrum CAST (zeg maar het Platform GRAS van Tilburg), bepalen de winnaars van de vakjuryprijs en mogelijk ook de Boumaprijs. De publieksjury bestaat uit een aantal geïnteresseerde inwoners van de gemeente Groningen.

Wie wil stemmen voor de publieksprijs, kan dat doen op deze website.