Derdelanders mogen in opvang blijven tot uitspraak Raad van State

Zogeheten derdelanders houden ook na maandag 4 september het recht op opvang. Dat heeft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Asiel en Migratie besloten.

Aanvankelijk leek het erop dat de derdelanders komende maandag al weg moesten. De gemeente Groningen liet afgelopen vrijdag weten dit besluit naast zich neer te leggen, en dat de ongeveer veertig derdelanders sowieso van de opvang gebruik konden blijven maken. Met dit besluit, dat ook gevolgd werd door verschillende andere gemeenten, wil Groningen voorkomen dat er een grote toeloop ontstaat in Ter Apel.

Van der Burg heeft nu gezegd dat alle 2.900 derdelanders het recht op opvang houden, totdat de Raad van State een definitief oordeel heeft geveld. De derdelanders zijn niet-Oekraïense vluchtelingen die in Oekraïne waren toen daar de oorlog uitbrak. De verwachting is dat zij nu tot zeker november mogen blijven. Het besluit van de staatssecretaris komt nadat er zaterdag overleg is gevoerd op het ministerie van Justitie en Veiligheid.