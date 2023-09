Derdelanders in gemeente Groningen mogen voorlopig in opvang blijven

Bron GoogleMaps

‘Derdelanders’ uit Oekraïne hoeven voorlopig niet te vertrekken uit opvanglocaties in de gemeente Groningen. Dat melden meerdere media vrijdagmiddag, op basis van een rondgang door het ANP.

De zogenaamde derdelanders zijn mensen die in Oekraïne werkten of studeerden op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning (bijvoorbeeld vanwege werk, studie of asiel) en vluchtten voor de inval van Rusland en de daarop volgende oorlog. Zij hadden tot nu toe dezelfde rechten als Oekraïners die naar Nederland kwamen. Dat stopt maandag als ze geen asiel of visum hebben voor Nederland.

Hoewel de opvang volgens de regels uit Den Haag maandag ophoudt, lieten verschillende gemeenten weten dat de ‘derdelanders’ voorlopig in de opvanglocaties mogen blijven. In Groningen zouden dat ongeveer veertig mensen zijn. De gemeente gaat de derdelanders niet dwingen om weg te gaan en blijft opvang bieden. Daarmee wil Groningen voorkomen dat er opnieuw een grote toeloop ontstaat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.