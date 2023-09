Demissionaire kabinet wil ondanks bezuinigingen doorgaan met Lelylijn

Foto: Rob Dammers - Teuge NSR ICMm 4213 IC 1541 Deventer, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118219560

Het demissionaire kabinet gaat ondanks bezuinigingen toch door met de plannen voor de aanleg van de Lelylijn. Dat blijkt uit stukken die dinsdag op Prinsjesdag werden gepresenteerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet tot 2036 twee miljard euro bezuinigen op het Mobiliteitsfonds. Demissionair minister Mark Harbers (VVD) wil echter niet snijden in de budgetten voor het bereikbaar maken van nieuwe woonwijken. Maar ook wil men niet bezuinigen op de Lelylijn. De Lelylijn is een geplande snelle treinverbinding van Groningen via Drachten en Heerenveen naar Lelystad. Voor volgend jaar is er een bedrag van vier miljoen euro beschikbaar gesteld om onderzoek te doen. Dit geld wordt uit het potje gehaald dat gereserveerd was voor het doortrekken van de Noord/Zuid-metrolijn in Amsterdam.

“In 2024 wordt er verder gewerkt aan tracéalternatieven en kostenramingen voor de Lelylijn, en wordt onderzocht wat de brede meerwaarde is voor de lijn voor Noord-Nederland”, schrijft het ministerie. “Eind volgend jaar wordt deze beslisinformatie geleverd. Tot eind 2023 vinden in Europees verband onderhandelingen plaats over het nieuwe Trans-European Transport Network. De inzet vanuit Nederland is om de verbinding Amsterdam-Groningen-Bremen op het uitgebreide kernnetwerk te krijgen. Daarvoor vinden intensief gesprekken plaats met onder andere Duitsland.”

In de stukken wordt ook de Nedersaksenlijn genoemd, de spoorlijn van Groningen via Veendam naar Emmen. Afgelopen voorjaar werd bekend gemaakt dat er 85 miljoen euro wordt uitgetrokken voor aanleg van de eerste fase. Hier wordt niet in gesneden.