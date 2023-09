De komende drie dagen iets koeler weer, na woensdagochtend blijft het droog

Foto: Lubos Houska via Pixabay

Woensdagochtend is er eerst kans op een bui, mogelijk met onweer. De rest van de dag blijft het droog. Dat is de verwachting van weerman Johan Kamphuis.

Er is woensdag wel veel bewolking, met af en toe een opklaring. Bij een zwakke tot matig toenemende noordenwind, kracht 2 tot 4, wordt het maximaal 20 graden.

De nacht van woensdag op donderdag verloopt koel, met minima van 7 of 8 graden en kans op een mistbank. Donderdag blijft het droog. Er is af en toe zon en bij een zwakke zuidoostenwind wordt het 20 of 21 graden.

Vrijdag wordt het een rustige en vrij zonnige dag. Met 23 of 24 graden als middagtemperatuur wordt het alweer warmer.

Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen tot maximaal 26 graden, bij een matige zuidoostenwind. De warmte is geen lang leven beschoren. Maandag verjagen een paar stevige buien het nazomerweer, al kan het nog een keertje ruim 20 graden worden.