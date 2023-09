Datalek bij Arriva, vervoerder waarschuwt klanten

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gegevens van zo’n 195.000 klanten van vervoersbedrijf Arriva liggen mogelijk op straat. Het gaat om de persoonsgegevens van mensen die het contactformulier op de website van de vervoerder hebben ingevuld.

Het lek is aan het licht gekomen na een melding van een ethisch hacker. De kans bestaat dat hackers toegang hebben gehad tot de gegevens van de mensen. Het gaat om namen, mailadressen, telefoonnummers en geboortedatums. Nadat het lek werd gemeld heeft Arriva het formulier offline gehaald. Terwijl er onderzoek werd gedaan naar de omvang, is tegelijkertijd ook gewerkt aan een oplossing. Inmiddels is het formulier weer online en is de beveiliging hersteld.

Arriva laat weten dat zij geen redenen hebben om aan te nemen dat gegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Wel zijn alle mensen die door het datalek getroffen zijn, via een e-mail op de hoogte gebracht. Daarnaast is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.