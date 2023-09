D66: Papiermolen nu al sluiten is ‘onlogisch en onnodig’

Terwijl het buiten tussen de 25 en 30 graden is, is de Papiermolen gesloten alsof de zomer voorbij is. Onlogisch en onnodig, vindt de raadsfractie van D66. De partij wil woensdag van het stadsbestuur weten waarom Sport050 er niet wat flexibelere openingstijden op na houdt.

Raadslid Jim Lo-A-Njoe (D66) verbaast zich in zijn vragen aan het college over het contrast tussen een gemeentelijk openluchtzwembad als De Papiermolen en het door vrijwilligers gerunde zwembad in Hoogkerk, wat de deuren wel blijft openen tijdens de mooie (na)zomerperiode: “Er mag meer flexibiliteit verwacht worden vanuit de gemeente om in te spelen op de behoefte om te kunnen zwemmen in de openlucht, zeker nu door de klimaatverandering de nazomers steeds vaker doorlopen tot in september. Het gemiddelde aantal warme dagen (boven de 20 graden) in september is de afgelopen jaren toegenomen van negen naar twaalf.”

Volgens Lo-A-Njoe is de verhouding tussen het weer en de opening van De Papiermolen aan het begin van het seizoen juist andersom: “Het is ook opvallend dat de gemeentelijke openluchtbaden al in april open gaan, onder de 10 graden is en gemiddeld slechts 4 warme dagen kent. Weerstatistieken van het KNMI tonen overduidelijk aan dat september in de regel een veel warmere maand is dan april.”

Het D66-raadslid benadrukt dat de gemeente in 2019 nog aankondigde dat De Papiermolen, na de verbouwing in datzelfde jaar, langer open zou blijven bij mooi weer en dat flexibele openingstijden zullen worden behouden: “Die flexibiliteit is dit jaar kennelijk niet meer van toepassing want het bad is en blijft dicht nadat er afgelopen weekend honden in mochten zwemmen van de gemeente.”