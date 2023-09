Curator Holland Norway Lines praat met meerdere overnamekandidaten

Foto: Holland Norway Lines

Meerdere partijen zouden interesse hebben getoond in een overname van het failliet Holland Norway Lines, de Groninger rederij achter de voormalige veerboot tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand.

Dat heeft curator Hans Silvius vrijdagmiddag laten weten aan verschillende media. Wie de overnamekandidaten zijn, wilde Silvius nog niet uit de doeken doen. Of een overname realistisch is, is volgens de curator moeilijk te zeggen. Silvius stelt daarnaast te praten met de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) over de vergoeding van tickets. Vooralsnog lijk het erop dat alleen mensen die een reis met verblijf hebben geboekt bij het reisbureau van de rederij kans maken op vergoeding.

Holland Norway Lines BV vroeg vorige week woensdag uitstel van betaling aan. Het schip van HNL, de MS Romantika, ligt op dit moment aangemeerd in Emden en gaat voorlopig nergens naartoe. Het bedrijf (met haar hoofdkantoor in Stad) werd in Groningen bekend door haar kortstondige veerverbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand. Haar ‘gedwongen’ vertrek uit de Eemshaven naar Cuxhaven en later Emden zou de oorzaak zijn van flinke verliezen en daarmee van het faillissement.