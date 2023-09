Consumentenbond vraagt toezichthouder in te grijpen bij Holland Norway Lines: ‘Rederij houdt zich niet aan Europese passagiersregels’

Foto: Holland Norway Lines

Rederij Holland Norway Lines uit Stad overteedt de Europese passagiersrechten, omdat het gestrande passagiers geen alternatief of verzorging biedt nu de MS Romantika in Emden aan de ketting ligt en niet meer afvaart. Dat stelt de Consumentenbond vrijdagmiddag, De bond wil dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) direct ingrijpt.

Holland Norway Lines BV vroeg woensdag uitstel van betaling aan. Het schip van HNL, de MS Romantika, ligt op dit moment aangemeerd in Emden en gaat voorlopig nergens naartoe. Mensen die een terugreis hebben geboekt vanuit Emden naar Kristiansand moeten zelf op zoek naar alternatief vervoer. Deze reiskosten worden niet vergoed en HNL verwijst alleen naar eventuele reisverzekeraars als oplossing.

En dat mag niet, zo stelt de Consumentenbond. Gestrande reizigers hebben recht op snacks, maaltijden en verfrissingen, desnoods ook overnachtingen in hotels, zo stelt de bond: “En bij annulering mogen reizigers kiezen tussen hun geld terug of alternatief vervoer. Hiervoor hoeven ze dan niet bij te betalen. Passagiers die daardoor met meer dan 3 uur vertraging aankomen op hun bestemming, hebben daarnaast recht op financiële compensatie.”

Daarom moet de ILT, de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, nu ingrijpen. Omdat Holland Norway Lines niets over deze rechten meldt op zijn website, worden reizigers volgens de Consumentenbond volledig aan hun lot overgelaten omdat het bedrijf niks loslaat over vergoeding. “Dat is onacceptabel”, aldus Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “Holland Norway Lines houdt zich niet aan de Europese passagiersregels en daarom vragen we de toezichthouder om te handhaven.”

Voorlopig adviseert de Consumentenbond adviseert reizigers die nog moeten vertrekken om de website van de rederij in de gaten te houden.