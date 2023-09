Concourslaan vanaf maandag bijna vier weken dicht bij ringwegviaduct

Concourslaan Google streetview

Het viaduct over de Concourslaan in het Stadspark is vanaf aanstaande maandag bijna vier weken dicht. Aannemerscombinatie Herepoort gaat dan beginnen aan de sloop van het laatste gedeelte van het viaduct.

Herepoort sloopt, in twee fases, het oude viaduct en bouwt er vervolgens een nieuw, breder viaduct voor terug. De komende maanden is de westzijde van het viaduct aan de beurt. De oostkant wordt vanaf het eind van het jaar aangepakt.

‘Flink stuk om voor scholieren’

Om veilig te kunnen werken is het nodig om de onderdoorgang van de ringweg tot 6 oktober af te sluiten voor fietsers en voetgangers. “We realiseren ons dat de onderdoorgang bij de Concourslaan veel wordt gebruikt door scholieren vanuit De Buitenhof of Hoogkerk en omgeving”, stelt Aanpak Ring Zuid. “Het is een flink stuk om voor deze scholieren. Gelukkig kunnen ze vanaf begin oktober hun vertrouwde route weer nemen.”

Er zijn twee omleidingsroutes. Scholieren kunnen het beste omrijden via de Peizerweg, het fietspad langs de Koerierstersweg en de Verzetsstrijderslaan. Een tweede, kortere omleidingsroute is bedoeld voor verkeer dat het Stadspark in of uit wil. Deze route loopt via de woonboulevard aan de Peizerweg.

Containers voor veilig fietsen

Vanaf 6 oktober kunnen fietsers weer door de onderdoorgang heen. Dan staat er een rij containers rond de bouwplaats, waardoor ze veilig onder de werkzaamheden door kunnen lopen. Fietsers moeten hier dus wel even afstappen. De komende tijd moet het verkeer op de Concourslaan ook rekening houden met extra bouwverkeer. Later dit jaar is de onderdoorgang nog een aantal keren dicht. De data van deze stremmingen zijn nog niet bekend.