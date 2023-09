Competities amateurvoetbal van start, opnieuw versterkte degradatie

Foto Andor Heij. Verslagenheid en troost bij SC Stadspark na het duel tegen Rolder Boys

De amateurvoetbalcompetities vanaf de eerste klasse en lager barsten los dit weekeinde. Net als vorig seizoen is er een versterkte degradatie.

De KNVB wil een piramide die volgend seizoen gaat bestaan uit 8 eerste klassen, 16 tweede klassen en 32 derde klassen. Dat zijn er dit seizoen nog respectievelijk 10, 19 en 38. Met de vierde en vijfde klasse wil de KNVB flexibel omgaan om zo veel mogelijk derby’s te krijgen.

Voor de eerste klasse I betekent de versterkte degradatie dat de nummers 12 en 13 rechtstreeks naar de tweede klasse gaan en dat de nummers 9, 10 en 11 nacompetitie tegen degradatie spelen. In deze klasse spelen de Groninger clubs GVAV Rapiditas, GRC Groningen, Oranje Nassau, PKC’83 en Velocitas 1897.

Zaterdag

In de tweede klasse J zaterdag, met FC Lewenborg en Gorecht, degraderen de nummers 13 en 14 en spelen 10, 11 en 12 nacompetitie.

In 3C zaterdag, die voor de helft uit stad-Groninger clubs bestaat, degraderen de nummers 13 en 14 en spelen 10, 11 en 12 nacompetitie.

In 4D, met VVK en Amicitia VMC, degraderen 13 en 14 en spelen 11 en 12 nacompetitie. In 4E, met Omlandia, degradeert nummer 12 en spelen 10 en 11 nacompetitie.

Zondag

In 2I zondag degraderen de nummers 12 en 13 en spelen 9, 10 en 11 nacompetitie. Forward, Helpman en Stadspark spelen in deze klasse.

In 3B zondag, met Engelbert en Groninger Boys, degraderen de nummers 13 en 14 en spelen 10, 11 en 12 nacompetitie.

Gemengd

Het is voor het eerst dat zaterdag en zondagclubs in de eerste klasse tegen elkaar spelen. Zo ontmoeten zondagclub GVAV Rapiditas en zaterdagclub Oranje Nassau uit de stad elkaar voor de allereerste keer in competitieverband. De aftrap is zaterdag om 17.00 uur op sportpark Kardinge.

Onder de eerste klasse blijft voorlopig een scheiding tussen zaterdag en zondagvoetbal.