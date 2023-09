Collegejaar weer begonnen voor de RUG en Hanzehogeschool

Maandag was het dan zover, de zomervakantie is voorbij en de studenten moeten weer plaatsnemen in de collegebanken. Deze eerste schooldag stond in het teken van elkaar en de studie leren kennen op de Hanzehogeschool.





De kennismaking vond verspreid plaats over de Zernike Campus en was vooral bedoeld voor eerstejaars studenten. Zo’n eerste schooldag is voor iedereen even spannend, al was dit niet te merken aan de opgewekte sfeer. ”Ik kijk er erg naar uit om eindelijk te gaan studeren. Ik heb vorig jaar een tussenjaar gehad en dan is het toch wel even spannend om weer te beginnen”, aldus een van de studenten.

Afgelopen vrijdag verwelkomde de Hanze Hogeschool haar internationale studenten al. Deze kregen uitleg over de stad waar ze onder andere werden bijgepraat door de politie, gemeente en Veilig Verkeer Nederland.

Het academisch jaar werd afgelopen vrijdag al officieel geopend voor de universiteit en dinsdag gebeurt dit voor de Hanzehogeschool door niemand minder dan Koningin Maxima.