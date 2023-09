Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In Groningen geldt op dit moment de weerswaarschuwing ‘code geel. Het KNMI waarschuwt voor buien en onweer in de provincie.

Met name in het oosten van de provincie is kans op (onweers)buien, waarbij in korte tijd veel neerslag kan vallen. Dat kan ook in de vorm van hagel zijn.

Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. De waarschuwing geldt vooralsnog tot 18.00 uur.