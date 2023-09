CDA en VVD willen dat kraak voormalig Petit Theatre snel stopt: ‘Niet aan kraker om te bepalen wat er met Regulateurshuis gaat gebeuren’

Als het aan de raadsfracties van het CDA en de VVD ligt, gaan burgemeester Koen Schuiling en de politie ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de kraak van het Regulateurshuis aan de Kolendrift.

In het Regulateurshuis zat tot vorige maand nog Le Petit Theathre, maar dat moest door gebrek aan geld uit het Regulateurshuis vertrekken. Vorige week trok de uitbaatster van het pand voor het laatst de deur achter zich dicht en nog geen dag later zat er een kraker in het Regulateurshuis. De gemeente nam het pand eerder deze maand over van het Groninger Monumentenfonds en liet het beheer aan Carex, maar zij mogen van de kraker niet naar binnen. De kraker wil met zijn actie het Regulateurshuis behouden als culture broedplaats.

Maar bepalen wat er met het Regulateurshuis gaat gebeuren is niet aan deze kraker, zo stellen de raadsfracties van het CDA en de VVD. “Daarnaast is kraken strafbaar”, benadrukt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. “Om te zorgen dat krakers sneller uit een pand kunnen worden gezet is het, op initiatief van het CDA en de VVD, mogelijk om binnen drie dagen tot ontruiming over te gaan.” Dat beaamt De Haan’s VVD-collega Ietje Jacobs: “De gemeente is onlangs eigenaar geworden van het Regulateurshuis. Kraken is verboden en dus strafbaar. De eigenaar van een gekraakt pand kan hiervan aangifte doen. Wij hebben hier in de raad diverse malen gesproken over hoe belangrijk het is om aangifte te doen van strafbare feiten.”