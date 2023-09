Camper op A28 verwoest door brand, paardenkoets kan worden gered

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op de A28, vlak voor de afslag Haren, richting Groningen, is zondagavond een camper door brand verwoest. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 19.45 uur binnen waarop een tankautospuit en een waterwagen van brandweer Eelde naar de locatie werden gestuurd. “Toen de collega’s aanrijdend waren, kregen we te horen dat er twee gasflessen aan boord waren”, vertelt woordvoerder Dirk van Dijken van de Drentse brandweer. “Achter de camper hing een trailer met een paardenkoets. Deze trailer kon veilig worden gesteld. De camper is helaas door de brand volledig verwoest.”

Vanwege de brand was de A28 van Assen richting Groningen een tijdlang volledig afgesloten. Nieuwsfotografen vertellen dat de gasflessen gekoeld zijn in een naastgelegen sloot. De trailer met koets is met een personenauto, waar ook de inzittenden van de camper zijn ingestapt, naar de eindbestemming gebracht. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Rond 20.30 uur kon de A28 weer deels open.