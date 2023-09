Campagne wil jongvolwassenen in aanraking brengen met cultuur

Marketing Groningen wil met een campagne het cultuuraanbod opnieuw in de spotlights zetten. Groningen kent veel goedbezochte festivals en evenementen, maar het kan beter.

Hoewel de grote blockbusters massaal bezocht worden, blijft een deel van de bezoekers weg en zien niet alle culturele instellingen de bezoekersaantallen terugkeren naar het oude niveau. De campagne richt zich speciaal op jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar.

Onderzoek toont aan dat wanneer mensen op jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur, de kans groter is dat ze daar op latere leeftijd ook nog van genieten. Festivals en culturele evenementen zijn populair onder jongvolwassenen. De campagne speelt hierop in om hun interesse te wekken voor een breder cultureel aanbod.

Marketing Groningen wil deze groep bereiken via diverse media-uitingen. Ook werkt ze mee aan een online tool die mensen helpt bij het kiezen voor een culturele activiteit. Bovendien zijn er samenwerkingen opgezet met Spot TV en Club Creatives, opm zichtbaarheid te genereren op diverse evenementen.