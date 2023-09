BVNL wil van kabinet weten of bewoners voldoende zijn meegenomen bij plan opvanglocatie De Held

Foto via Google Maps - Streetview

De fractie van BVNL in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over de opvang van Oekraïners in de wijk De Held. De partij wil weten of inwoners voldoende zijn meegenomen bij de plannen.

De bedoeling is dat aan de Maresiusstraat, tussen De Held en Gravenburg, ongeveer tweehonderd vluchtelingen een plekje krijgen, verdeeld over 65 woonunits, voor zowel gezinnen als tweepersoonshuishoudens. “De bedoeling is dat er in de containerwoningen eerst Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest”, vertelt Kamerlid Wybren van Haga. “Maar omwonenden willen weten welke mensen er in de containers worden geplaatst, wanneer de Oekraïners weer naar huis gaan. Er is nul communicatie met bewoners, alles wordt zonder overleg rücksichtslos doorgevoerd. Je vraagt je zo langzamerhand af of Den Haag met haar vluchtelingen-fetisjisme nog oog heeft voor de belangen van de oorspronkelijke bewoners.”

“Doen de zorgen van bewoners er nog toe?”

Van Haga wil van de staatssecretaris weten of de mening van bewoners er nog toe doet. “Keer op keer krijgen wij berichten dat zorgen van bewoners genegeerd worden. Nu gebeurt dat dus weer in Groningen. Wij vragen ons af of bezorgde bewoners er nog wel toe doen. Wij vinden dit zorgelijk.” De partij wil ook weten hoe lang er mensen gehuisvest gaan worden op de locatie aan de Maresiusstraat en hoe de zorgen bij de bewoners weggenomen gaan worden.”

De bedoeling is dat de eerste vluchtelingen vanaf woensdag opgevangen gaan worden op de locatie. Of dat ook gaat lukken is nog onzeker. Vorige week werd duidelijk dat de leverancier van de containerwoningen moeite heeft om de verplichtingen na te te komen.