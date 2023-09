Buurtfeest in Paddepoel tijdens Burendag

Foto: Burendag

Ieder jaar rond Burendag wordt in Groningen veel georganiseerd onder buurtbewoners, zo ook in Paddepoel. Het feest vindt dit jaar plaats op het plein tussen Bernlef en Upsilon.

”Er zullen meerdere organisaties staan en er is voor de jeugd ook een voetbaltoernooi” vertelt Joanne Ripping, een van de projectleiders van het Buurtfeest.

Burendag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren bij elkaar komen. Door op Burendag een activiteit te organiseren, kunnen buren op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen.

Bianca Javaneiseresht is één van de bewoners van Paddepoel. Zij stelt dat het belangrijk is om deze Burendag te hebben. Het valt haar op dat veel buurtbewoners geen contact met elkaar hebben. ”Ik vind dat dat wel anders kan”. Paddepoel telt 11.000 inwoners en is een toegankelijk wijk. ”Maar er zijn zeker verbeterpunten.”

Joanne Ripping en Bianca Javaneiseresht waren te gast in de OOG Ochtendshow om er meer over te vertellen.