Busstalling aan Peizerweg wordt bijna twee keer zo groot; uitbreiding begint in november

Vanaf 1 november begint aannemer BAM met de sloop van het oude pand van iederz aan de Peizerweg. In de tweede helft van volgend jaar moet op deze plek een uitbreiding staan van de naastgelegen busstalling van het OV-Bureau Groningen Drenthe, waardoor eer ruim 160 bussen extra gestald kunnen worden.

Maandag zetten het OV-Bureau en de aannemer de handtekeningen voor het project. Op 1 november beginnen de werkzaamheden aan de uitbreiding met de sloop van het voormalige gebouw van iederz. Als ook de verontreiniging en asbest zijn afgevoerd, kan de bouw van uitbreiding van de busstalling beginnen. Het OV stelt dat er zoveel mogelijk wordt hergebruikt van het gesloopte materiaal. Ook wordt het terrein straks aan drie kanten omgeven door een bomenrij en zijn er diverse vleermuiskasten aangebracht, om zo bij te dragen aan de biodiversiteit aan de rand van het Stadspark.

De uitbreiding van de busstalling is nodig, omdat er de komende twee jaar zo’n 160 elektrische bussen bij komen in Groningen en Drenthe. In totaal rijden er dan ruim 320 batterij-elektrische bussen en 30 bussen op waterstof bussen rond. Daarvoor moeten er wel meer laadinstallaties worden gebouwd en is er meer stroomvoorziening nodig. Het terrein van de busstalling wordt daarom bijna twee keer zo groot als nu.

Als alles volgens plan verloopt, is de uitgebreide stalling in de tweede helft van volgend jaar klaar. Dan moet ook de reeks nieuwe bussen instromen in het wagenpark.