Burgerinitiatief elektrische deelauto’s in Haren en Helpman

Foto: Stux via Pixabay

Een aantal inwoners is een burgerinitiatief gestart om drie elektrische deelauto’s te plaatsen in Haren en de wijk Helpman. De elektrische deelauto’s zijn beschikbaar voor lokale gebruikers.

Het viel de initiatiefnemers op dat in de straat veel auto’s geparkeerd staan die het grootste deel van de tijd stilstaan. Door elektrische deelauto’s in te zetten, wordt de auto efficiënter ingezet als vervoermiddel. De doelgroep van dit project is breed, vertelt initiatiefnemer Matthias Heinemann. ‘De doelgroep is mensen die geen tweede auto meer willen, gezinnen met kinderen, zzp’ers of bedrijven.’ De auto’s worden gedeeld in een besloten groep. Meer informatie is te vinden op deze website.

Matthias Heinemann was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: