Burgerinitiatief deelvervoer in Haren gestart: “Duurzame mobiliteit voor iedereen!”

Foto: Samen Slim Rijden Haren

In Haren zijn twee deelauto’s geplaatst door Samen Slim Rijden Haren. Dit is een burgerinitiatief, dat ervoor wil zorgen dat duurzame mobiliteit voor iedereen beschikbaar is.



Woensdagmiddag zijn beide auto’s in gebruik genomen. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst bij één van de standplaatsen van de deelauto’s aan de Onnerweg. Het project is opgezet door drie initiatiefnemers, in samenwerking met Duurzaam Haren. Beide auto’s zijn volledig elektrisch en het betreft nieuwe auto’s.

“Er was eerder een commerciële deelauto aanbieder actief in o.a. Haren”, vertelt mede-initiatiefnemer Matthias Heinemann, “maar die moest noodgedwongen stoppen. Omdat er wel behoefte is aan deelauto’s in Haren, is gekeken hoe wij zelf zoiets konden opstarten. We hebben in samenwerking met Duurzaam Haren en exploitant OnzeAuto het project vorm kunnen geven.”

Duurzaam vervoer

Volgens Heinemann zijn de auto’s niet alleen duurzaam omdat het volledig elektrisch aangedreven voertuigen betreft. “Over het algemeen staan auto’s 20 uur per dag stil en regelmatig zelfs hele dagen. Al die tijd worden ze niet ingezet waar ze voor gemaakt zijn: om te rijden. Door met meerdere personen gebruik te maken van dezelfde auto, wordt die veel efficiënter gebruikt. Daarnaast is er ook maar één auto nodig voor die groep mensen, dus zijn er veel minder grondstoffen gebruikt om dezelfde groep mensen te vervoeren.”

Besloten open groep

Hoewel er een besloten groep gebruikers is die gebruik kan maken van de auto’s, kan iedereen deel uitmaken van de groep en kan iedere deelnemer van beide auto’s gebruik maken. “We bieden twee verschillende auto’s aan”, vertelt Heinemann. “Dit is omdat je de ene keer een auto wilt gebruiken met meer binnenruimte, of een andere keer een kleinere auto prettiger is. Ook hebben we bij één auto een trekhaak laten aanbrengen, zodat daar een fietsenrek op kan worden geplaatst.”

Uitbreiding mogelijk

Samen Slim Rijden Haren is al aan het inventariseren of meer auto’s geplaatst kunnen worden. “Het is ons doel om zoveel mensen te bewegen om over te stappen naar duurzame mobiliteit. We richten ons hierbij op gebruikers die zo nu en dan een auto nodig hebben, of op mensen die een tweede auto hebben of overwegen die aan te schaffen. Er is veel belangstelling en we zijn aan het kijken of we nog een derde auto in Haren kunnen plaatsen. We hebben ook een locatie in Helpman op het oog”, aldus Heinemann.