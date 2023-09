Burgemeester doet beautysalon aan Herestraat drie maanden op slot na explosies

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De beautysalon aan de Herestraat, waar dinsdagavond twee explosies plaatsvonden, is door burgemeester Koen Schuiling voor drie maanden gesloten.

Dat laat woordvoerder Hans Coenraads woensdagmiddag weten. Volgens de burgemeester is het pand gesloten, omdat de buurt zich zorgen maakt over de veiligheid rond het pand. Ook Schuiling vindt dat de situatie te gevaarlijk is voor omwonenden en voor de openbare orde. De woningen boven de bedrijfsruimtes, waar veelal studenten in wonen, blijven open.

Bij het pand vonden dinsdagavond twee explosies plaatst. Daarbij vielen geen gewonden, maar was er wel flinke schade aan het bedrijfspand. Twee maanden terug vond er ook al een explosie plaats. Diverse media lieten toen al weten dat de explosies verband houden met een reeks incidenten en schietpartijen in Winschoten en Oude Pekela. Die zouden het resultaat zijn van een vete tussen twee families over drugs.