Burendag wordt in Groningen gevierd met negentig activiteiten

Foto: Burendag

In de gemeente worden zaterdag zo’n negentig verschillende activiteiten gehouden in het kader van Burendag. Burendag is een initiatief van het Oranjefonds.

Het idee van Burendag is simpel: bedenk samen met de buren een leuke activiteit en nodig iedereen uit. “We organiseren de Burendag sinds 2008”, laat de organisatie weten. “Het doel is om buurten en wijken leuker, veiliger en socialer te maken. Dit lukt wanneer buren elkaar ontmoeten en leren kennen.” Zo vindt er aan de Washuisterweg in Ten Boer in alle vroegte een ontbijt plaats, pakken bewoners aan het Jaagpad in Ten Post de dag aan om de straat op te ruimen en de dag af te sluiten met een barbecue en gaat men aan de Tuindorpweg in Haren aan de slag om geveltuintjes te maken.

Aanpak Ring Zuid

Ook grote organisaties doen mee. Bijvoorbeeld Aanpak Ring Zuid. Zij nodigen al hun buren uit om vanaf 09.30 uur langs te komen in het informatiepaviljoen aan de Muntinglaan. Daar kunnen vragen gesteld worden, maar starten er ook tal van excursies en rondleidingen. Kinderen kunnen RINGwerpen, happy stones schilderen en kunnen spelletjes spelen.

AZC

Het COA heeft van 13.00 tot 16.00 uur de deuren van het azc aan de Sint Petersburgweg wagenwijd open staan. “De bedoeling is om mensen de mogelijkheid te bieden om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op een opvanglocatie aan toe gaat. Ook kan er in gesprek worden gegaan met medewerkers en bewoners.” Meer informatie over alle activiteiten die zaterdag plaatsvinden vind je op deze website.