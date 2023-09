Brand in flat aan Planetenlaan onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een flatwoning aan de Planetenlaan heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 22.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De brand woedde in een woning op de derde verdieping”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Om die reden hebben we ook een tweede tankautospuit opgeroepen. Toen we arriveerden stonden de bewoners en hun huisdieren al buiten op straat. Wij zijn de flat ingegaan en konden de brand door middel van een binnenaanval onder controle brengen. Het ging om een brand in de woonkamer. Het is onbekend wat er in de brand stond.”

Uit voorzorg werden verschillende woningen ontruimd. “Wij gaan de verdieping ventileren en we gaan tevens metingen uitvoeren. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Ook is woningcorporatie Nijestee in kennis gesteld.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend, hier wordt onderzoek naar gedaan. De Zonnelaan was vanwege de brand enige tijd afgesloten.