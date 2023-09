Bonaire met Marshelon Pourier in de gelederen loopt tegen nederlaag aan

Foto Andor Heij. Marshelon Pourier

Het nationale elftal van Bonaire, met Be Quick 1887 verdediger Marshelon Pourier, in de gelederen, heeft afgelopen nacht met 2-1 verloren van het Franse deel van Sint Maarten.

Pourier startte in de basis. Het was zijn debuut voor Bonaire. Een paar weken geleden werd hij geselecteerd.

Het was een wedstrijd in de Nations League van CONCACAF. Dat is de voetbalbond voor Noord en Midden Amerika en de Cariben. De inzet is promotie van de C groep naar de B groep. Omdat Sint Maarten de eerste wedstrijd ook won is Sint Maarten gepromoveerd.

Bonaire heeft nog kans om te promoveren als beste nummer twee. Bonaire speelt nog tegen Anguilla.