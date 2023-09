Blikschade bij kop-staartbotsing op westelijke ringweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de N370, de westelijke ringweg, zijn zondagavond twee personenauto’s beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur. “Het is gebeurd in de rijrichting van de Reitdiephaven”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van de verkeerslichten met de kruising Hoogeweg is de bestuurder van een personenauto achterop een voorganger gebotst. Er ontstond flinke blikschade. Niemand raakte gewond.” Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten. De afslag naar de Plataanlaan was wel open.

Een bergingsbedrijf heeft de auto’s weggesleept. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak.