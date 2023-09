Blamage FC Groningen tegen FC Den Bosch

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen heeft vrijdagavond in het eigen Euroborgstadion met 3-0 verloren van laagvlieger FC Den Bosch.

In een rommelige en kansarme eerste helft kreeg Den Bosch de eerste mogelijkheid via Teun van Grinsven, die net over schoot. Op slag van rust stuitte Isak Määttä op Jakub Ojrzynski en een kopbal van Kevin van Veen, direct daarna, ging recht op de Bossche doelman af. Verder viel er weinig te beleven in het eerste bedrijf.

FC Groningen leek goed uit de kleedkamer te komen met twee aardige kansen, maar Kacper Kostorz zette Den Bosch na 52 minuten op voorsprong. In de 67e minuut werd het nog erger voor FC Groningen toen Shalva Ogbaidze de bal in de korte hoek knalde: 0-2.

Blamage

FC Groningen scoorde nog via Kristian Lien, maar de Noorse invaller stond buitenspel. Vervolgens werd een beker op het veld gegooid waardoor het spel vlak voor het einde van de reguliere speeltijd ook nog een kwartier stil lag. Veel teleurgestelde supporters besloten toen al te vertrekken. Lien leek weer te scoren, maar opnieuw werd er afgefloten wegens buitenspel.

In de zesde minuut van de blessuretijd werd de blamage voor FC Groningen compleet toen Ilias Boumassaoudi in de korte hoek hard raak knalde: 0-3. FC Groningen zakte naar de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 13 punten uit 8 wedstrijden.