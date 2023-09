Big Bazar krijgt van de rechter geen extra tijd om bedrijf gezond te maken

Foto: Rick van der Velde

Big Bazar krijgt van de rechter geen afkoelingsperiode van vier maanden. De keten had hier om gevraagd om daarmee tijd te winnen om weer gezond te worden. De rechter gaat daar echter niet in mee.

Als argument voert de rechter aan dat de betalingsachterstanden te hoog zijn opgelopen. Zo is voor verschillende panden de huur voor september nog niet betaald. In Groningen heeft Big Bazar een vestiging aan het Overwinningsplein. Deze vestiging is sinds vorige week maandag dicht, en deze winkel hoort bij een groep van enkele tientallen vestigingen die verlies lijden. In het plan van de directie van Big Bazar zou er afscheid worden genomen van deze verlieslijdende winkels. En er zouden nieuwe geldschieters komen, waardoor er een goed fundament zou zijn om door te gaan.

De rechter is daar echter niet van overtuigd. De afgelopen periode hebben meerdere schuldeisers een faillissementsaanvraag gedaan. Behalve om pandeigenaren gaat het ook om verhuurders en leveranciers. Dinsdag wordt de eerste zaak in behandeling genomen.