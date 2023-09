Bietencampagne begonnen; gemiddelde opbrengst verwacht

foto BooST (Bert Oost)

De jaarlijkse bietencampagne is gestart. De drie fabrieken van Cosum Beat Company zijn nu weer actief. Het gaat om de locaties in Groningen, Dinteloord en het Duitse Anklam

De startdatum van de Nederlandse bietencampagne ligt dit jaar een week later dan vorig jaar. Vanwege het koude voorjaar konden telers gemiddeld pas drie weken later zaaien. Mede daardoor duurt de campagneperiode naar verwachting vier maanden. Twee weken korter dan vorig jaar.

De opbrengst blijkt toch beter dan verwacht. Die ligt op 84 ton bieten per hectare. De suikeropbrengst is 14 ton per hectare. Dat is iets meer dan het vijfjarig gemiddelde, maar lager dan vorig jaar. Door de vele zonuren in september en de beperkte schade door ziektes en schimmels liggen de bietenvelden er momenteel goed bij.

De bieten worden niet alleen verwerkt voor suiker, maar ook voor voeding, diervoeding, groene energie, biobased huishoudartikelen en cosmetica.