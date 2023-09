Bewoners Slauerhofflaan Haren boos op gemeente om sluipverkeer

De Slauerhofflaan in Haren. Foto: Google Streetview

Bewoners van de Slauerhofflaan in Haren zijn boos op de gemeente om de manier waarop een omleidingsroute is aangegeven. Door de manier van afsluiten van de Vondellaan, waar wordt gewerkt, krijgen de straten in de Molenbuurt veel extra verkeer te verstouwen.

Sinds vorige week maandag is de Vondellaan gedeeltelijk afgesloten. Op het gedeelte tussen de Slauerhofflaan en de Korte Dreef wordt tot eind september gewerkt aan kabels en leidingen onder het wegdek. Verkeer dat van de A28 Haren binnenkomt wordt op de situatie gewezen met omleidingsborden, maar volgens buurtbewoner Joop Keuning is dat niet afdoende en was dat zeker in de beginperiode van de omleiding niet het geval.

“Op het moment is de bewegwijzering iets beter geworden en staat het iets eerder aangegeven”, zei hij zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “In het begin stond er een bord tussen beide rotondes bij de P+R dat de Vondellaan gesloten is en je op de tweede rotonde terug zou moeten naar de eerste rotonde, terug naar de Emmalaan. Mensen hebben daar natuurlijk geen zin in, die rijden door en kijken wel hoe ver ze komen. De afsluiting staat ter hoogte van de Slauerhofflaan. Mensen gaan daar linksaf en dan via één van de straten alsnog door naar de Rijksstraatweg.”

“Het eerste ongeluk is al gebeurd”

Dat verkeer rijdt dan dus door de Molenbuurt. Via de Slauerhofflaan en Gorterlaan kan de Rijksstraatweg makkelijk worden bereikt. Keuning ziet vooral werkbusjes dit doen. “Die gaan er echt met een hoge snelheid doorheen en proberen natuurlijk de tijd weer goed te maken die zij voor het gevoel zijn verloren. Daar hebben we toch wel wat problemen mee. Het is een kinderrijke buurt. Veel jonge kinderen spelen er op straat en er zijn veel huisdieren. Ik heb zelf drie kleine hondjes die ik altijd los naast me kan hebben. Een heel enkele keer steken ze de straat een klein stukje over, maar dat durf ik nu niet meer. Ik houd ze aan de lijn het eerste stuk om ervoor te zorgen dat ze niet onder een auto komen.”

Het is al misgegaan, en dan gaat het niet alleen om blikschade. “Een klein kind is aangereden door een auto, daar zaten we al op te wachten”, aldus Keuning. “Het is prachtig weer. Kinderen willen graag buiten spelen, maar van buurtgenoten hoor ik dat ze hun kinderen niet meer buiten durven te laten spelen.”

De Molenbuurt wil een oplossing

De buurt probeert, na de schrik van de plotselinge extra verkeersdrukte in contact te komen met de gemeente, maar dat is nog zonder succes. “Mijn buurman Luuk Klamer heeft er achteraan gebeld, een mail gestuurd en nog een keer gebeld en niemand kan hem precies vertellen wat ze er precies aan gaan doen om de situatie te verbeteren”, zegt Keuning. “Wij zijn aan de Slauerhofflaan helemaal niet geïnformeerd, niet door de gemeente of de aannemer.” De buurt wist dat er werkzaamheden aan zaten te komen toen ze de gele borden zagen staan maar had niet gedacht dat de situatie voor zoveel extra verkeer zou zorgen.

Keuning en zijn buren roepen de gemeente dan ook op maatregelen te treffen. “Wat ik als oplossing zou zien is in de eerste plaats om direct bij de eerste rotonde vanaf de snelweg aan te geven dat er alleen nog maar bestemmingsverkeer toegelaten wordt samen met verkeer richting de A28. Wat ze ook zouden kunnen doen is voor de Warmoltslaan aangeven dat het vanaf daar alleen bestemmingsverkeer is. Verkeer wat naar het centrum moet of naar Helpman wil rijden moet dan echt terug over de Emmalaan. Tijdelijk zou dat gecontroleerd moeten worden. Als mensen eenmaal weten dat ze terug moeten over de Emmalaan en anders worden teruggestuurd, dan went dat vanzelf.”

Omleidingsroute gaat al over de Emmalaan

Overigens wordt het verkeer in de omleidingsroute al omgeleid over de Emmalaan. Er zijn inmiddels omleidingsborden langs de invalswegen in de omgeving geplaatst om verkeer om te leiden via de Emmalaan en Rijksstraatweg, door het centrum van het dorp.

Luister het interview met buurtbewoner Joop Keuning hier terug: