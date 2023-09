Bewoners Paddepoel aanwezig bij PrinsjesdagProtest: “De dag levert veel energie op”

Foto: ingezonden

Het PrinsjesdagProtest van de SP in Den Haag heeft zondag ongeveer 1.500 mensen op de been gebracht. Onder hen ook bewoners uit de wijk Paddepoel.

“Het is een mooie dag geworden”, vertelt raadslid Hans de Waard van de partij. “Vanuit de provincie zijn we met twee bussen naar Den Haag gereden. Behalve bewoners uit de wijk Paddepoel, sloten ook mensen uit de provincie aan. In Den Haag was er een mooi podiumprogramma. Onze Lilian (Lilian Marijnissen, red.) hield een toespraak, en ook zorgmedewerkers kwamen aan het woord. Zij lieten weten zich veel zorgen te maken over hun baan. Enerzijds zijn er bezuinigingen die voor veel druk zorgen, maar anderzijds zijn er ook collega’s die vertrekken. Daardoor komt de sector steeds meer en meer onder druk te staan.”

“Water staat bewoners tot aan de lippen”

De partij heeft de afgelopen maanden met duizenden mensen gesproken over de gestegen prijzen voor de zorg, de huren, de energie, en het openbaar vervoer. Ook in Paddepoel gingen partijleden regelmatig van deur tot deur. De afgelopen periode heeft de SP zich sterk gemaakt om in de wijk de portiekflats te laten renoveren. “In de gesprekken met deze bewoners hebben ze laten weten dat het water tot hun lippen staat. Ze vinden dat de kosten nog dit jaar flink omlaag moeten. Dat geluid hebben we vandaag tijdens het protest laten horen.”

“We moeten het land samen gaan opbouwen”

Het protest richtte zich ook de zorg. De partij wil dat de geplande bezuinigingen voor deze sector van tafel gaan. De Waard: “De kosten zijn explosief gestegen. Tegelijkertijd maken grote bedrijven recordwinsten en kondigt politiek Den Haag alweer bezuinigingen aan. Er moet gebroken worden met de afbraak- en bezuinigingspolitiek. We moeten het land nu samen gaan opbouwen. Daarom vinden wij het logisch dat grote bedrijven mee gaan betalen en hun grote winsten in gaan zetten voor lagere kosten voor iedereen.”

Wijkverbetertrajecten

Tijdens het protest was er ook aandacht voor wijkverbetertrajecten. “Iemand uit een dorpje in de buurt van Oss kwam aan het woord. Haar buurt moet gesloopt worden, omdat de wijk vernieuwd moet worden. Dat vindt zij een drama. Haar leven staat op de kop. Ze is bang dat ze niet terug kan keren, en dat door de nieuwbouw de ziel uit de wijk wordt gehaald. Wij hebben vanmiddag gezegd dat wij haar gaan helpen. Zoiets mag niet gebeuren.”

Protestmars

De dag werd afgesloten met een protestmars. Vorig jaar organiseerde de partij, in de aanloop naar Prinsjesdag, ook een protestmars. De situatie is nu wel anders, omdat het huidige kabinet demissionair is. “Partijen hoeven zich minder aan het regeerakkoord te houden. En ook voor de oppositie zijn er de komende periode mogelijkheden om met plannen te komen. Mijn collega’s in Den Haag zullen dat zeker gaan doen op bijvoorbeeld het gebied van zorg en armoedebestrijding. Kijk, als je mij nu gaat vragen of we met deze protestmars het kabinet hebben aangespoord om de plannen hals over de kop aan te passen, nee. Dat zal niet het geval zijn. Maar deze dag levert veel energie op. Samen met gelijkgestemden inspireert zo’n dag. En hopelijk krijgt onze boodschap veel gehoor.”