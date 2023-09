Bestuurder voor 22ste keer aangehouden voor rijden zonder geldig rijbewijs: ‘Hoog tijd dat de hardleerse verdachte eens goed aangepakt wordt’

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

“Hoe hardleers kan iemand zijn?” Dat vragen agenten van het basis-politieteam Groningen-Zuid zich woensdagmiddag af nadat een man voor de 22ste keer werd aangehouden voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het voertuig waar de verdachte in reed is opnieuw in beslag genomen. De auto wordt nu verbeurd verklaard, aldus het politieteam. De politie laat ook weten dat de verdachte niet wilde meewerken met een speekseltest en een bloedproef voor drugs.

Daarvoor kreeg de hardleerse bestuurder een proces verbaal, waar een officier van justitie dus over moet gaan bepalen. De wijkagent en de officier gaan samen bespreken hoe de bestuurder het best kan worden aangepakt. Want ‘het wordt hoog tijd dat de hardleerse verdachte eens goed aangepakt wordt’, besluit het politieteam.