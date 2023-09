Bestuur ChristenUnie tegen hogere plek voor Stieneke van der Graaf op kieslijst

Foto: Anne-Paul Roukema / christenunie.nl (CC-BY-SA-4.0)

Als het aan het landelijk bestuur van de ChristenUnie ligt, schuift Kamerlid Stieneke van der Graaf niet door naar een hogere plek op de kieslijst voor de verkiezingen van november.

Dat melden het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad woensdagmiddag.

Het bestuur van Van der Graafs partij gaf donderdag een ontradend stemadvies af over een amendement van de lokale afdeling van de CU in Stadskanaal en de jongerentak van de ChristenUnie, wat een week geleden met ruim 277 handtekeningen van leden werd ingediend bij het partijbestuur. Via het amendement op de kieslijst willen de partijleden zorgen dat Van der Graaf niet op plek negen, maar op plek vijf komt te staan op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. De indieners vinden dat met de lage plek van Van der Graaf mogelijk een groot stuk ervaring wegvloeit uit de Kamerfractie van de partij.

Maar het partijbestuur ziet dat anders en vindt dat teveel juristen in de top van de kieslijst komen, als Van der Graaf omhoog zou schuiven. De afdeling van de ChristenUnie in Stadskanaal vindt ook dat, door de in Stad woonachtige Van der Graaf op een onverkiesbare plaats te zetten, een te groot deel van de topkandidaten uit de Randstad komt. Het partijbestuur stelt niks in dit argument te zien.

Of het amendement van de Stadskanaalse afdeling van de ChristenUnie genoeg bijval krijgt om Van der Graaf vier plekken omhoog te duwen, moet zaterdag duidelijk worden. Dan stemt de partij tijdens een verkiezingscongres over de kieslijst en mogelijke aanpassingen.