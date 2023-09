Beoordelingstermijn bijstand verdwijnt in Groningen

De beoordelingstermijn in de bijstand voor jongeren tot 27 jaar verdwijnt. Zij krijgen vanaf nu meteen een bijstandsuitkering als ze die aanvragen.

De wet schrijft nu voor dat jongeren nu eerst 4 weken naar een opleiding of werk zoeken. Pas daarna mogen ze een uitkering aanvragen. De nationale ombudsman deed onderzoek en vond de zogenoemde zoektermijn discriminerend en contraproductief. Ook het gemeentebestuur heeft al lang twijfels over de zoektermijn. ‘De zoektermijn is gestoeld op wantrouwen’ zegt de wethouder Eelco Eikenaar

De gemeente Utrecht stopte al eerder met de zoektermijn. Het initiatief kwam vanuit de raad en is nu overgenomen door het stadsbestuur.