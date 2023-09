Beelden van meerdere verdachten geweldsincidenten in Groningen te zien in Opsporing Verzocht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie brengt dinsdagavond beelden naar buiten van drie geweldsincidenten, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in de provincie Groningen, waaronder in Stad. Daarop zijn ook verdachten en een betrokken auto in beeld. De beelden worden getoond in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht.

De beelden die dinsdagavond worden getoond zijn van incidenten in Winschoten, Oude Pekela en de stad Groningen. In Stad gaat het om twee incidenten, waarbij explosieven af zijn gegaan voor een beautysalon aan de Herestraat. De salon is inmiddels dicht. Op de beelden die de politie gaat tonen zijn meerdere verdachten te zien.

Ook over een kleine, lichtkleurige auto, die mogelijk betrokken was bij meerdere incidenten, wil de politie graag meer informatie van het publiek. Daarnaast wil de politie informatie over een wapen wat betrokken was bij de reeks geweldsincidenten.

Vorige week dinsdag was de serie incidenten in de provincie, die zich voornamelijk toe lijkt te spitsen op een conflict in het criminele circuit in Oost-Groningen, ook al te zien in Opsporing Verzocht. Dat leverde kort na de uitzending al vijf tips op. De politie laat weten dat er inmiddels meer tips binnen zijn gekomen door de uitzending.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.30 uur te zien op NPO 2.